¡Atención! Este es el rol oficial del Gran Corso de Corsos 2026

Cochabamba se alista para vivir una de sus jornadas más esperadas. Este sábado 21 de febrero se desarrollará el Gran Corso de Corsos, evento que marca el cierre oficial del Carnaval de la Concordia y que reunirá a miles de bailarines y espectadores a lo largo del recorrido.

La actividad comenzará a las 08:00 y se prevé que se extienda hasta pasada la medianoche.

Según el rol de ingreso publicado por la Alcaldía Municipal, 144 agrupaciones estarán distribuidas en tres bloques:

Así estarán divididos los bloques

🔹 Primer bloque

Estará integrado por 24 carrozas y comparsas urbanas, típicas y tradicionales. El ingreso será encabezado por autoridades municipales.

🔹 Segundo bloque

Lo conforman 10 unidades militares. Cada una participará con una, tres, cuatro, cinco y hasta siete comparsas, sumando un total de 50 grupos con distintas temáticas.

🔹 Tercer bloque

Está compuesto por 70 fraternidades folclóricas, entre ellas caporales, morenadas, tinkus, salay, chacarera y otras danzas tradicionales que llenarán de música y color las calles.

Control en precios de graderías

La Alcaldía recordó que en la versión pasada se registraron excesos en el cobro de graderías, por lo que para este 2026 se determinó fijar precios mínimos y máximos con el objetivo de evitar abusos.

Cobertura especial

Red Uno estará presente con un punto de transmisión ubicado en la avenida Ramón Rivero.

La invitación está hecha: no olvide sintonizar la señal abierta y seguir las plataformas digitales para vivir cada detalle del Gran Corso de Corsos.

Mira la programación en Red Uno Play