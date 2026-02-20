TEMAS DE HOY:
Allanamiento iglesia evangélica Atraco tienda anime Menor abusada

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

¡Atención! Este es el rol oficial del Gran Corso de Corsos 2026

El Gran Corso de Corsos se realizará este sábado 21 de febrero en Cochabamba, desde las 08:00, con la participación de 100 carrozas, comparsas y fraternidades que cerrarán el Carnaval de la Concordia.

Silvia Sanchez

20/02/2026 11:50

¡Atención! Este es el rol oficial del Gran Corso de Corsos 2026. Imagen archivo.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Cochabamba se alista para vivir una de sus jornadas más esperadas. Este sábado 21 de febrero se desarrollará el Gran Corso de Corsos, evento que marca el cierre oficial del Carnaval de la Concordia y que reunirá a miles de bailarines y espectadores a lo largo del recorrido.

La actividad comenzará a las 08:00 y se prevé que se extienda hasta pasada la medianoche.

Según el rol de ingreso publicado por la Alcaldía Municipal, 144 agrupaciones estarán distribuidas en tres bloques:

Así estarán divididos los bloques

🔹 Primer bloque

Estará integrado por 24 carrozas y comparsas urbanas, típicas y tradicionales. El ingreso será encabezado por autoridades municipales.

🔹 Segundo bloque

Lo conforman 10 unidades militares. Cada una participará con una, tres, cuatro, cinco y hasta siete comparsas, sumando un total de 50 grupos con distintas temáticas.

🔹 Tercer bloque

Está compuesto por 70 fraternidades folclóricas, entre ellas caporales, morenadas, tinkus, salay, chacarera y otras danzas tradicionales que llenarán de música y color las calles.

 

Control en precios de graderías

La Alcaldía recordó que en la versión pasada se registraron excesos en el cobro de graderías, por lo que para este 2026 se determinó fijar precios mínimos y máximos con el objetivo de evitar abusos.

Cobertura especial

Red Uno estará presente con un punto de transmisión ubicado en la avenida Ramón Rivero.

La invitación está hecha: no olvide sintonizar la señal abierta y seguir las plataformas digitales para vivir cada detalle del Gran Corso de Corsos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD