Carnaval 2026

Este sábado hay Corso en Cochabamba: estas son las calles que debes evitar

El Gran Corso de Corsos se realizará este sábado 21 de febrero en Cochabamba. Autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Silvia Sanchez

20/02/2026 12:17

Cochabamba, Bolivia

La cuenta regresiva ya comenzó. Este sábado 21 de febrero se desarrollará el Gran Corso de Corsos, uno de los eventos más importantes del Carnaval de la Concordia, que reunirá a más de 100 fraternidades en un recorrido de más de cuatro kilómetros.

La actividad arrancará a las 08:00 de la mañana con el ingreso de comparsas, seguido por unidades militares y, cerca del mediodía, el paso de las fraternidades folclóricas.

La Alcaldía ya inició la instalación de graderías, especialmente en la avenida Ramón Rivero, uno de los puntos centrales del desfile.

Recorrido oficial

El trayecto comenzará en la avenida Heroínas y concluirá en el sector de Muyurina. El paso de las agrupaciones será por las siguientes vías:

  • Heroínas

  • San Martín

  • José Ballivián

  • Ramón Rivero

  • Luis Quintín Vila

Las autoridades pidieron a la población prever sus traslados y evitar estas calles durante la jornada.

Rutas alternas habilitadas

Para reducir el congestionamiento vehicular, se establecieron las siguientes vías alternas:

🔹 De sur a norte:

  • Oquendo

  • Sucre

  • Müller

  • Rubén Darío (Muyurina)

🔹 De norte a sur:

  • Ayacucho

  • Reza

  • La Paz

  • Puentes Cobija, Huayna Cápac y Quillacollo

Además, el sector de La Recoleta permanecerá cerrado mientras dure el evento.

La recomendación es clara: si no planea asistir al Corso, evite circular por el centro y utilice rutas alternas para no quedar atrapado en el tráfico.

