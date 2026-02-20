Este sábado hay Corso en Cochabamba: estas son las calles que debes evitar

El Gran Corso de Corsos se realizará este sábado 21 de febrero en Cochabamba. Autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.
20/02/2026 12:17
Escuchar esta nota
La cuenta regresiva ya comenzó. Este sábado 21 de febrero se desarrollará el Gran Corso de Corsos, uno de los eventos más importantes del Carnaval de la Concordia, que reunirá a más de 100 fraternidades en un recorrido de más de cuatro kilómetros.
La actividad arrancará a las 08:00 de la mañana con el ingreso de comparsas, seguido por unidades militares y, cerca del mediodía, el paso de las fraternidades folclóricas.
La Alcaldía ya inició la instalación de graderías, especialmente en la avenida Ramón Rivero, uno de los puntos centrales del desfile.
Recorrido oficial
El trayecto comenzará en la avenida Heroínas y concluirá en el sector de Muyurina. El paso de las agrupaciones será por las siguientes vías:
Heroínas
San Martín
José Ballivián
Ramón Rivero
Luis Quintín Vila
Las autoridades pidieron a la población prever sus traslados y evitar estas calles durante la jornada.
Rutas alternas habilitadas
Para reducir el congestionamiento vehicular, se establecieron las siguientes vías alternas:
🔹 De sur a norte:
Oquendo
Sucre
Müller
Rubén Darío (Muyurina)
🔹 De norte a sur:
Ayacucho
Reza
La Paz
Puentes Cobija, Huayna Cápac y Quillacollo
Además, el sector de La Recoleta permanecerá cerrado mientras dure el evento.
La recomendación es clara: si no planea asistir al Corso, evite circular por el centro y utilice rutas alternas para no quedar atrapado en el tráfico.
Mira la programación en Red Uno Play
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00