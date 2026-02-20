TEMAS DE HOY:
¡No pague de más! Estos son los precios oficiales para ver el Corso de Corsos

La Alcaldía de Cochabamba estableció precios referenciales para graderías y sillas durante el Corso de Corsos, con el objetivo de evitar cobros excesivos y proteger el bolsillo de la ciudadanía.

Red Uno de Bolivia

20/02/2026 8:54

Estos son los precios oficiales para ver el Corso de Corsos. Imagen archivo APG.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Con la llegada del Gran Corso de Corsos este sábado 21 de febrero, la Alcaldía de Cochabamba fijó precios referenciales para el alquiler de graderías y sillas, buscando frenar posibles abusos y garantizar que la población disfrute de la fiesta sin pagar de más.

El intendente Enrique Navia informó que el costo de las graderías debe oscilar entre Bs 80 y Bs 180, mientras que las sillas pueden alquilarse entre Bs 50 y Bs 150, dependiendo de la ubicación y de servicios adicionales como baños o souvenirs.

“Cualquier incremento debe justificarse. Quienes abusen en los cobros serán sancionados y podrían perder la posibilidad de participar en futuras ediciones del evento”, advirtió la autoridad.

Alertan sobre sobreprecios en redes

La Intendencia pidió a la ciudadanía presentar denuncias formales en caso de detectar cobros por encima de los rangos establecidos. Las denuncias serán evaluadas una vez concluido el evento.

En redes sociales ya circulan ofertas que superan los montos sugeridos, con precios que van desde Bs 150 hasta Bs 260 por persona. Ante esta situación, la Alcaldía recomendó respetar los valores referenciales y evitar especulaciones que afecten a las familias.

El llamado es claro: celebrar el carnaval sí, pero sin abusos.

