Cochabamba vibra: Red Uno transmitirá el Corso de Corsos 2026

Cochabamba está lista para recibir a miles de visitantes en una explosión de cultura, baile y alegría. El Corso de Corsos 2026, el evento que marca el cierre oficial de las carnestolendas en el país, será difundido a todo el mundo a través de la señal de Red Uno, garantizando una experiencia inmersiva desde el lugar de los hechos.

Una transmisión de lujo

Desde nuestro palco oficial, estratégicamente ubicado, capturaremos cada detalle del recorrido: el paso de las unidades militares con sus creativos disfraces, la elegancia de las fraternidades folclóricas y la energía inagotable de los caporales, tinkus y morenadas.

¡Toma nota! La cita es este sábado 21 de febrero, desde las 12:30 hasta las 20:00.

¿Cómo sintonizarnos?

No importa dónde te encuentres, el Carnaval se vive por la Red Naranja. Podrás seguir la cobertura total mediante:

Señal abierta y cable: De 12:25 a 19:55 en Cochabamba. De 19:00 a 19:55 en todo el territorio nacional.

Streaming en vivo: A través de www.reduno.com.bo.

Redes Sociales: Cobertura minuto a minuto por Facebook Live, Instagram y TikTok.

El carnaval boliviano se despide por todo lo alto y en Red Uno estamos listos para demostrar por qué somos el canal que late con nuestras tradiciones. ¡Prepárate, porque el Corso de Corsos ya está aquí!

