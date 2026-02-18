Cochabamba se prepara para el Corso de Corsos: arrancó el armado de graderías

A pocos días del evento más esperado del Carnaval, iniciaron los trabajos de instalación de graderías en Cochabamba, donde más de 100 fraternidades recorrerán las principales avenidas.
La cuenta regresiva para una de las fiestas más importantes del país ya comenzó. A días del esperado Corso de Corsos, la Alcaldía inició el armado de graderías en la avenida Ramón Rivero, uno de los puntos clave del recorrido.
Los trabajos forman parte de los preparativos para recibir a miles de espectadores que disfrutarán del tradicional Carnaval de la Concordia.
Un recorrido lleno de color y tradición
El sábado 21 de febrero, Cochabamba será sede del Corso de Corsos, un evento que reunirá a:
Más de 110 fraternidades
Cuatro unidades militares
Comparsas y grupos invitados
Los uniformados, muchos de ellos premilitares, sorprenderán al público con disfraces inspirados en películas y series, además de coreografías y carrozas.
Las fraternidades, por su parte, exhibirán danzas de distintas regiones del país, reafirmando la riqueza cultural del Carnaval boliviano.
Cierre de vías y desvíos
Para garantizar el desarrollo del evento, el sábado 21 de febrero se cerrarán varias vías desde las 08:00 de la mañana.
El recorrido, de más de cuatro kilómetros, irá desde la avenida Heroínas hasta el sector de Muyurina, pasando por:
Heroínas
San Martín
José Ballivián
Ramón Rivero
Luis Quintín Vila
Rutas alternas para vehículos
Las autoridades habilitaron desvíos para evitar congestionamientos:
De sur a norte:
Oquendo → Sucre → Müller → Rubén Darío (Muyurina)
De norte a sur:
Ayacucho → Reza → La Paz → Puentes Cobija, Huayna Cápac y Quillacollo
Además, el sector de La Recoleta permanecerá cerrado durante la realización del evento.
Preparativos finales para la gran fiesta
Con el armado de graderías y la organización de rutas alternas, Cochabamba entra en la recta final rumbo al Corso de Corsos.
Autoridades esperan una masiva participación ciudadana y recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación.
Porque el Carnaval ya se vive en las calles… y la ciudad está lista para brillar.
