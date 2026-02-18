Cochabamba se prepara para el Corso de Corsos: arrancó el armado de graderías

La cuenta regresiva para una de las fiestas más importantes del país ya comenzó. A días del esperado Corso de Corsos, la Alcaldía inició el armado de graderías en la avenida Ramón Rivero, uno de los puntos clave del recorrido.

Los trabajos forman parte de los preparativos para recibir a miles de espectadores que disfrutarán del tradicional Carnaval de la Concordia.

Un recorrido lleno de color y tradición

El sábado 21 de febrero, Cochabamba será sede del Corso de Corsos, un evento que reunirá a:

Más de 110 fraternidades

Cuatro unidades militares

Comparsas y grupos invitados

Los uniformados, muchos de ellos premilitares, sorprenderán al público con disfraces inspirados en películas y series, además de coreografías y carrozas.

Las fraternidades, por su parte, exhibirán danzas de distintas regiones del país, reafirmando la riqueza cultural del Carnaval boliviano.

Cierre de vías y desvíos

Para garantizar el desarrollo del evento, el sábado 21 de febrero se cerrarán varias vías desde las 08:00 de la mañana.

El recorrido, de más de cuatro kilómetros, irá desde la avenida Heroínas hasta el sector de Muyurina, pasando por:

Heroínas

San Martín

José Ballivián

Ramón Rivero

Luis Quintín Vila

Rutas alternas para vehículos

Las autoridades habilitaron desvíos para evitar congestionamientos:

De sur a norte:

Oquendo → Sucre → Müller → Rubén Darío (Muyurina)

De norte a sur:

Ayacucho → Reza → La Paz → Puentes Cobija, Huayna Cápac y Quillacollo

Además, el sector de La Recoleta permanecerá cerrado durante la realización del evento.

Preparativos finales para la gran fiesta

Con el armado de graderías y la organización de rutas alternas, Cochabamba entra en la recta final rumbo al Corso de Corsos.

Autoridades esperan una masiva participación ciudadana y recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación.

Porque el Carnaval ya se vive en las calles… y la ciudad está lista para brillar.

Mira la programación en Red Uno Play