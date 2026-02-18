Un hecho estremecedor sacude al departamento de Cochabamba. El Ministerio Público inició una investigación por el delito de parricidio tras la muerte violenta de un hombre de 69 años en el municipio de Villa Tunari.

El principal sospechoso es su propio hijo, un joven de 24 años, quien actualmente es buscado por la Policía.

Investigación en marcha

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el caso es investigado por el Ministerio Público de Bolivia, luego de conocerse el fallecimiento de la víctima, quien presentaba una grave herida en el cuello provocada con arma blanca.

“Se activó de inmediato la investigación por el presunto delito de parricidio. Se realizan todas las actuaciones necesarias para establecer la verdad histórica de los hechos y asumir las acciones legales correspondientes”, señaló la autoridad.

El crimen habría ocurrido el 13 de febrero de 2026.

El relato de la familia

Por su parte, el fiscal del caso, Samuel Pérez Villanueva, explicó que el proceso se inició tras la denuncia presentada por la esposa de la víctima.

Según su testimonio, el hecho se habría producido en el domicilio familiar, ubicado en el Sindicato 40 Arroyos, en Villa Tunari.

De acuerdo con la denuncia, el hombre descendió del segundo nivel de la vivienda con una herida en el cuello y, antes de perder el conocimiento, afirmó que su hijo lo había atacado con un cuchillo.

Minutos después, falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.

Sospechoso prófugo

Tras el hecho, el presunto autor se dio a la fuga.

Actualmente, efectivos policiales y fiscales realizan operativos de búsqueda en distintos puntos del trópico cochabambino para dar con su paradero y proceder a su aprehensión.

Las autoridades no descartan que el joven haya salido de la región para evadir la acción de la justicia.

Un caso que conmociona

El hecho generó consternación en la comunidad, no solo por la violencia del ataque, sino por tratarse de un crimen ocurrido dentro del entorno familiar.

Desde la Fiscalía señalaron que el caso será investigado con rigurosidad y que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia extrema.

Mientras tanto, la familia de la víctima exige justicia y espera que el presunto responsable sea capturado en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play