Video: Así fue el momento en que un conductor atropella a una niña y trata de huir

Una niña de seis años se encuentra con pronóstico reservado tras ser atropellada por un vehículo blanco tipo taxi en el barrio 23 de Marzo, en la zona del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió el último día de Carnaval y quedó registrado por cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa cómo el motorizado, que aparentemente circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo influencia de alcohol, impacta contra la menor cuando cruzaba la avenida.

Lejos de detenerse para auxiliarla, el conductor intentó darse a la fuga. En su huida, atropelló a otras dos personas que intentaban detenerlo.

Vecinos del lugar reaccionaron de inmediato, se abalanzaron sobre el vehículo y lograron reducir al chofer pese a que este volvió a acelerar sin importar que había personas colgadas del motorizado.

El hombre fue entregado a efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito de la zona del Plan 3000. Actualmente permanece aprehendido mientras se desarrollan las investigaciones.

La menor fue trasladada de emergencia a una clínica privada, donde permanece internada y bajo evaluación médica. Según el reporte preliminar, presenta lesiones de gravedad y se espera una valoración especializada para determinar si será sometida a una intervención quirúrgica.

En tanto, las otras dos personas atropelladas resultaron con múltiples golpes, pero se encuentran estables.

El Ministerio Público prevé tomar la declaración informativa del conductor en las próximas horas y presentar una imputación formal por los presuntos delitos de conducción peligrosa y omisión de socorro.

