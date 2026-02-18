Carnaval en Sucre termina con tres muertos y más de 100 detenidos

El Carnaval 2026 en Sucre dejó un saldo lamentable de tres fallecidos y más de 100 personas arrestadas, según informó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales.

La primera víctima fue un joven que se broncoaspiró mientras estaba ebrio. Los otros dos decesos se registraron en accidentes de tránsito, incluyendo un incidente en la calle J. J. Pérez, donde una volqueta cargada de ladrillos retrocedió y atropelló a dos hermanos, causando la muerte de Nelson V. O. S., de 28 años. Su hermana sufrió heridas leves y fue dada de alta tras recibir atención médica. El conductor de la volqueta, Mario H. Z., de 52 años, quedó con detención domiciliaria y medidas personales tras audiencia cautelar.

Durante los festejos, la Policía detectó a pandilleros disfrazados de comparseros, quienes aprovechaban la festividad para cometer delitos en distintos barrios. Entre el sábado y el lunes, se reportaron más de 100 detenciones, incluidos miembros de los grupos La Mara y Scorpions.

Entre el domingo y lunes, la Fiscalía atendió 14 casos, 10 de ellos por lesiones en enfrentamientos entre comparsas, y se registró además una denuncia por violación en Camargo, cuyo presunto autor ya fue detenido.

El fiscal Nava Morales destacó la complejidad de garantizar la seguridad en una fecha festiva marcada por la ebriedad, los desórdenes y los accidentes de tránsito, e instó a la población a extremar precauciones en futuras celebraciones.

