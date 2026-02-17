TEMAS DE HOY:
Policial

La Paz: detienen a hombre que quiso quemar maquinaria para asfaltado

La rápida intervención de la Guardia Municipal evitó daños a la maquinaria. El sospechoso fue entregado a la Policía Boliviana para iniciar el proceso legal.

Ximena Rodriguez

17/02/2026 10:04

La Paz: detienen a hombre que quiso quemar maquinaria para asfaltado. Foto referencial.
La Paz

Escuchar esta nota

La madrugada de este martes se registró un grave incidente de seguridad en las obras de la Avenida del Poeta en La Paz. Un individuo fue interceptado mientras intentaba incendiar la maquinaria destinada al asfaltado de esta vía neurálgica.

El personal de la Guardia Municipal actuó de manera inmediata para reducir al sospechoso alrededor de las 02:00 horas.

“Personal de la guardia municipal lo ha reducido y lo detuvieron”, informó el alcalde Iván Arias tras confirmarse el arresto del implicado.

La autoridad edil calificó el suceso como un acto de sabotaje directo y alertó sobre la gravedad de estos ataques contra la infraestructura pública. “Me indican que una persona habría intentado incendiar la maquinaria de asfalto”, detalló Arias al confirmar que el caso ya está en manos de la Policía.

A pesar de este intento de violencia, el gobierno local aseguró que las labores de reparación integral continuarán sin interrupciones conforme al cronograma. El proyecto de mejora vial se mantiene firme mientras las autoridades policiales formalizan la aprehensión del responsable.

