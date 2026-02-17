TEMAS DE HOY:
Mujer muerta CARNAVAL DE ORURO Carnaval de Sucre

Policial

Intento de robo afuera de un garaje carnavalero termina con un apuñalado en Equipetrol

El agresor logró darse a la fuga tras amenazar a un grupo de jóvenes que intentó retenerlo.

Ximena Rodriguez

17/02/2026 8:24

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La madrugada del último día de Carnaval se tiñó de violencia, en Santa Cruz, tras registrarse una pelea en las inmediaciones de un garaje en la zona de Equipetrol. Un sujeto armado con un cuchillo irrumpió en el lugar con el objetivo de asaltar de forma violenta a una mujer.

Varios ciudadanos que presenciaron el incidente intervinieron de inmediato para frustrar el robo y auxiliar a la víctima. En medio del forcejeo, el delincuente apuñaló a un hombre por la espalda provocándole una herida de extrema gravedad.

Un grupo de jóvenes intentó reducir al atacante para entregarlo a las autoridades policiales presentes en el sector. Sin embargo, el antisocial logró abrirse paso y escapar tras amenazar a los presentes con el arma blanca.

El herido fue trasladado de emergencia hasta una clínica privada cercana para recibir atención médica especializada. Por el momento, la zona del Cuarto Anillo permanece bajo vigilancia mientras se busca dar con el paradero del responsable.

