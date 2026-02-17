El mercado informal de divisas en Bolivia registra un ligero descenso este 17 de febrero, coincidiendo con el cierre de las festividades de Carnaval. Tras una jornada previa de mayor presión, el dólar paralelo se cotiza hoy entre Bs. 9,06 y 9,07 para la compra, mientras que la venta se estandariza en Bs 9,02 en los principales portales de monitoreo.

Foto: Cotización del dólar paralelo según el portal bolivianblue.net

Esta cifra refleja una tendencia a la baja en comparación con los valores reportados durante el lunes de feriado. Ayer, la divisa alcanzó los Bs. 9,11 para la compra y Bs. 9,09 para la venta, marcando una brecha que hoy comienza a estrecharse sutilmente.

Foto: Cotización del dólar paralelo según el portal www.dolarbluebolivia.click

Dichas cotizaciones funcionan como el termómetro principal para los intercambios de mano a mano y las actividades comerciales que operan al margen del sistema bancario tradicional. Estos indicadores suelen fluctuar con mayor volatilidad durante los días festivos debido a la reducción del flujo financiero regular.

Foto: Cotización del dólar paralelo según el portal www.dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el Banco Central de Bolivia mantiene para este martes una cotización de mercado de Bs. 8,58 para la compra y Bs. 8,76 para la venta. A pesar de estos movimientos externos, el tipo de cambio oficial permanece estático en el esquema estatal de Bs. 6,86 para la compra y Bs. 6,96 para la venta.

Foto: Dólar en la web del BCB.

La estabilidad del cambio oficial contrasta con la dinámica del mercado paralelo, el cual sigue dictando el ritmo de los precios en el sector importador. Se estima que, tras el retorno a las actividades laborales, el flujo de divisas recupere su comportamiento habitual.

Mira la programación en Red Uno Play