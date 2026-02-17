TEMAS DE HOY:
El gobernador disfrutó del segundo día del Carnaval en el centro cruceño

El gobernador destacó la alegría, fraternidad y tradición que se vive en el segundo día de Carnaval, compartiendo con su comparsa y la ciudadanía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/02/2026 20:41

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recorrió las calles del centro de la ciudad para sumarse a la celebración del segundo día de Carnaval, compartiendo con su comparsa y la ciudadanía que disfrutó del tradicional carnaval de calles.

En medio de música, color y espuma, la autoridad departamental destacó el ambiente festivo y la unión que caracteriza estas fechas.

Hermoso, hermoso, el segundo día de carnaval con mi comparsa, con la reina de la comparsa, con la reina de mi vida, con mi amigo, con mi gente, hermoso”, expresó Camacho ante los medios, visiblemente emocionado por la celebración.

El gobernador resaltó que la jornada estuvo marcada por la alegría y el cariño de la población. “La verdad es que ha sido un día espectacular que recién está arrancando, derrochando alegría, felicidad, cariño, fraternidad. Nuestra gente, eso es el carnaval, nuestra cultura, nuestras tradiciones y el amor por nuestra gente”, afirmó.

Durante el recorrido, saludó a los asistentes, posó para fotografías y acompañó a su comparsa en el tradicional festejo, reafirmando el valor cultural del Carnaval cruceño como una de las expresiones más representativas de identidad y unidad en el departamento.

