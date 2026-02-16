Exgerente de YPFB se abstuvo a declarar en el caso Botrading

La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo Salazar, se abstuvo de prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por el denominado caso Botrading.

Delgadillo permanece en calidad de aprehendida en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la zona del Plan 3000, luego de haber sido aprehendida cerca del mediodía en Equipetrol, cuando realizaba compras.

La exautoridad es investigada por los presuntos delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de deberes. Sin embargo, durante su comparecencia ante el fiscal Daniel Ortuño, optó por guardar silencio, haciendo uso de su derecho constitucional a no declarar.

Según explicó Ortuño, Delgadillo desempeñó diferentes cargos dentro de YPFB, entre ellos el de gerente de comercialización de combustibles. Sin embargo, de acuerdo con los elementos recolectados en la investigación, habría firmado documentos como vicepresidenta de la estatal petrolera, pese a que su designación no correspondía a ese cargo.

“Por el momento lo que tenemos son indicios que nos hacen sostener esa presunta comisión del hecho de usurpación de funciones”, señaló el fiscal.

Agregó que estos hechos continúan en etapa investigativa y que, con el desarrollo del proceso, se buscará sustentar de manera objetiva un eventual requerimiento conclusivo.

Mira la programación en Red Uno Play