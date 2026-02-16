Dictan seis meses de detención preventiva para exinterventor de Epsas

El interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A., Edgar Landívar, informó que el Juzgado de Instrucción Penal 12 de La Paz determinó la detención preventiva por seis meses de Bladimir Iraizos en la cárcel de San Pedro, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de tuberías en 2022.

El caso está relacionado con la adquisición de 258 tuberías de acero de procedencia china, por un monto de Bs 14,3 millones, realizada durante la gestión 2021-2023, bajo la modalidad de contratación directa y por excepción.

“Ha sido aprehendido el exinterventor de Epsas de la gestión 2021-2023 por un proceso de compra directa y por excepción de tuberías. Estamos trabajando para recuperar ese dinero, porque es de los paceños y de los bolivianos”, señaló Landívar.

El exfuncionario es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, debido a que durante su gestión se habría omitido la verificación de la calidad del revestimiento interno de las tuberías, que ingresaron al país en 2023, pero nunca pudieron ser utilizadas.

Iraizos fue aprehendido el jueves cerca de su domicilio y trasladado a celdas policiales en La Paz. La Fiscalía informó que el acusado había sido convocado a declarar hace dos semanas, pero no se presentó, motivo por el cual se ejecutó el mandamiento de captura.

Mira la programación en Red Uno Play