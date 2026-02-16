Adiós a una leyenda: Murió el reconocido actor Robert Duvall a los 95 años

El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por su participación en la película El Padrino murió a los 95 años, según confirmó su esposa, Luciana mediante redes sociales. El fallecimiento ocurrió en su casa en Middleburg, Virginia.

De acuerdo con un comunicado difundido por su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa y citado por CNN, el actor murió el domingo en su domicilio: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, amigo querido y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en casa, rodeado de amor y comodidad”.

En ese mismo mensaje añadió: “Su pasión por su trabajo solo era igualada por su profundo amor por los personajes, una gran comida y disfrutar de la conversación”.

El comunicado oficial también señaló que el actor murió “en paz” en su hogar en Middleburg, Virginia. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

