TEMAS DE HOY:
YPFB Auto robado Herido con arma blanca

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Adiós a una leyenda: Murió el reconocido actor Robert Duvall a los 95 años

La noticia fue confirmada por la esposa del actor mediante sus redes sociales. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/02/2026 15:08

Estados Unidos

Escuchar esta nota

El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por su participación en la película El Padrino murió a los 95 años, según confirmó su esposa, Luciana mediante redes sociales. El fallecimiento ocurrió en su casa en Middleburg, Virginia.

De acuerdo con un comunicado difundido por su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa y citado por CNN, el actor murió el domingo en su domicilio: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, amigo querido y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en casa, rodeado de amor y comodidad”.

En ese mismo mensaje añadió: “Su pasión por su trabajo solo era igualada por su profundo amor por los personajes, una gran comida y disfrutar de la conversación”.

El comunicado oficial también señaló que el actor murió “en paz” en su hogar en Middleburg, Virginia. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD