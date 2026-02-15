TEMAS DE HOY:
Incendio de vehículo Choque de vehículos Carnaval de Sucre

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

(GALERÍA DE FOTOS) 10 imágenes clave en la vida artística de Leo Rosas

Recordamos el talento y la humildad del artista que conquistó los escenarios de México.

Ximena Rodriguez

15/02/2026 15:37

Foto: Fanpage oficial Leo Rosas.

Escuchar esta nota

La partida de Leo Rosas deja un vacío profundo en la música tras una carrera meteórica que unió corazones a través de las fronteras. Este recorrido visual de diez imágenes fundamentales abarca desde su tierna infancia y sus inicios en Bolivia hasta su histórica e inolvidable participación en la televisión mexicana.

El archivo recupera momentos clave junto a celebridades internacionales y los emotivos reconocimientos que recibió tras su exitoso retorno a suelo boliviano. Cada fotografía sirve como un testimonio de su evolución artística y del inmenso legado que el intérprete deja para las futuras generaciones de músicos en la región.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD