(GALERÍA DE FOTOS) 10 imágenes clave en la vida artística de Leo Rosas

La partida de Leo Rosas deja un vacío profundo en la música tras una carrera meteórica que unió corazones a través de las fronteras. Este recorrido visual de diez imágenes fundamentales abarca desde su tierna infancia y sus inicios en Bolivia hasta su histórica e inolvidable participación en la televisión mexicana.

El archivo recupera momentos clave junto a celebridades internacionales y los emotivos reconocimientos que recibió tras su exitoso retorno a suelo boliviano. Cada fotografía sirve como un testimonio de su evolución artística y del inmenso legado que el intérprete deja para las futuras generaciones de músicos en la región.

Mira la programación en Red Uno Play