(GALERÍA DE FOTOS) 10 imágenes clave en la vida artística de Leo Rosas

Recordamos el talento y la humildad del artista que conquistó los escenarios de México.
15/02/2026 15:37
Escuchar esta nota
La partida de Leo Rosas deja un vacío profundo en la música tras una carrera meteórica que unió corazones a través de las fronteras. Este recorrido visual de diez imágenes fundamentales abarca desde su tierna infancia y sus inicios en Bolivia hasta su histórica e inolvidable participación en la televisión mexicana.
El archivo recupera momentos clave junto a celebridades internacionales y los emotivos reconocimientos que recibió tras su exitoso retorno a suelo boliviano. Cada fotografía sirve como un testimonio de su evolución artística y del inmenso legado que el intérprete deja para las futuras generaciones de músicos en la región.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:45
17:50
18:50
19:55
21:00
14:00
15:45
17:50
18:50
19:55
21:00