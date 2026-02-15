Niños salen a la calle a pedir ayuda y revelan un presunto homicidio en Potosí

Un hecho de violencia intrafamiliar derivó en la muerte de un hombre y la aprehensión de su pareja la madrugada del viernes 14 de febrero en la zona de Alto Potosí, en la ciudad de Potosí.

El caso es investigado como presunto homicidio y generó alarma entre vecinos, luego de que varios menores salieran a la vía pública a pedir ayuda, de acuerdo al reporte de diferentes medios de comunicación digitales.

Gritos de auxilio en plena madrugada

De acuerdo con el reporte policial, cerca de las 02:00 varios niños salieron de un domicilio de la calle 10 solicitando auxilio. Alertaron a los vecinos de una pelea violenta entre sus padres dentro de la vivienda.

Tras la llamada a la línea de emergencias 110, efectivos de la Estación Policial Integral (EPI 7) se trasladaron al lugar para verificar la denuncia.

En el inmueble, los uniformados encontraron a una mujer de 30 años, identificada por sus iniciales S.C.D., en estado de nerviosismo, junto al cuerpo de su pareja sin signos vitales.

El comandante de la EPI 7 confirmó la aprehensión inmediata de la mujer, mientras personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a través de la División Homicidios, realizó el levantamiento legal del cuerpo e inició las pericias para establecer las causas exactas del fallecimiento.

Investigación en curso

Las indagaciones preliminares señalan que no se descarta el consumo de bebidas alcohólicas durante la discusión. El caso quedó en manos del Ministerio Público y de los investigadores especializados.

Vecinos de la zona expresaron su consternación por lo ocurrido, sobre todo por la situación de los menores que quedaron afectados por el hecho.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de denunciar oportunamente hechos de violencia familiar y buscar ayuda antes de que los conflictos escalen a consecuencias irreparables.

