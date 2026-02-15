Candidatas a Reina Hispanoamericana disfrutan del Carnaval de Oruro

Las candidatas a Reina Hispanoamericana 2026 vivieron una experiencia única al participar del majestuoso Carnaval de Oruro, uno de los eventos culturales más importantes de Bolivia.

La actual Reina Hispanoamericana, Dia Matte, y la Miss Argentina Guadalupe Gonzales disfrutaron bailando junto a fraternidad San Simón, admirando la energía, el colorido y la alegría de la celebración.

“Muchas gracias a los bolivianos por su cultura, su comida y su gente. Me siento como en casa en Bolivia”, expresó la Reina, mostrando su gratitud y entusiasmo por la experiencia.

Por su parte, Guadalupe aseguró que espera volver en próximos carnavales para continuar compartiendo la riqueza cultural con otras candidatas, consolidando así un vínculo con la tradición boliviana.

El paso de las candidatas por el Carnaval de Oruro resaltó la importancia de la cultura y el folklore boliviano, dejando un recuerdo inolvidable de la hospitalidad y el folclore del país.

