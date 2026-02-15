TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Brutal ataque Mujer hallada muerta

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Candidatas a Reina Hispanoamericana disfrutan del Carnaval de Oruro

Las candidatas a Reina Hispanoamericana 2025 participaron del Carnaval de Oruro, disfrutando del colorido, la música y la tradición boliviana que caracteriza a esta emblemática festividad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/02/2026 21:40

Foto: Reina Hispanoamericana 2025
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Las candidatas a Reina Hispanoamericana 2026 vivieron una experiencia única al participar del majestuoso Carnaval de Oruro, uno de los eventos culturales más importantes de Bolivia.

La actual Reina Hispanoamericana, Dia Matte, y la Miss Argentina Guadalupe Gonzales disfrutaron bailando junto a fraternidad San Simón, admirando la energía, el colorido y la alegría de la celebración.

“Muchas gracias a los bolivianos por su cultura, su comida y su gente. Me siento como en casa en Bolivia”, expresó la Reina, mostrando su gratitud y entusiasmo por la experiencia.

Por su parte, Guadalupe aseguró que espera volver en próximos carnavales para continuar compartiendo la riqueza cultural con otras candidatas, consolidando así un vínculo con la tradición boliviana.

El paso de las candidatas por el Carnaval de Oruro resaltó la importancia de la cultura y el folklore boliviano, dejando un recuerdo inolvidable de la hospitalidad y el folclore del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Corso cruceño 2026

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Corso cruceño 2026

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD