Tamboritas y comparsas encendieron la fiesta en el Corso de las Ciudadelas

Con un despliegue de alegría que desbordó las calles, la avenida Tres Pasos Al Frente se convirtió en el epicentro de la tradición cruceña. El Corso de las Ciudadelas no solo fue una fiesta, sino el punto de encuentro donde familias enteras se volcaron para presenciar el paso de las agrupaciones.

La premisa de este año, según los organizadores, es clara: recuperar la esencia de la fiesta grande. "La promesa es vivir el carnaval al ritmo de la tamborita, como se debe y de forma sana", destacaron desde la logística del evento.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de la comparsa La Pesada. Como coronadores de las tres ciudadelas (Villa Primero de Mayo, Plan 3000 y la Pampa de la Isla), su paso simbolizó la hermandad y la integración entre los barrios más populosos de Santa Cruz.

“Estoy muy feliz acompañada de mi comparsa, La Pesada”, expresó emocionada una de las protagonistas, mientras los aplausos de los vecinos daban el visto bueno al inicio de las actividades.

Más allá del baile, el Corso fue una vitrina de la identidad local. La presencia de los tradicionales güeyes recordó a los asistentes el origen rural y cultural del carnaval cruceño. Para los presentes, estos símbolos son el alma de la celebración: "Como usted ve, los güeyes son 100% nuestra cultura", resaltó un asistente orgulloso.

