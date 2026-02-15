YPFB incrementa despachos y garantiza suministro pleno en Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el abastecimiento de gasolina en el departamento de Santa Cruz está garantizado y que los despachos se realizan con normalidad y en volúmenes superiores a los habituales.

Las entregas regulares al mercado cruceño alcanzan 1,8 millones de litros diarios. Con motivo de las fiestas de Carnaval, este volumen fue incrementado a 2 millones de litros por día para acompañar el aumento estacional de la demanda.

Adicionalmente, ante la situación registrada en los últimos días, YPFB dispuso un incremento extraordinario de 3 millones de litros diarios, reforzando de manera contundente el suministro en el departamento y acelerando la normalización total de la atención en surtidores.

Para cumplir con este volumen, se habilitaron dos mangas adicionales y se fortaleció la logística de despacho, garantizando la provisión en volumen y calidad. Las plantas de almacenaje cuentan con saldos suficientes para cubrir la demanda.

YPFB reafirma que el suministro está plenamente asegurado e insta a la población a evitar filas innecesarias, ya que el combustible continúa llegando de manera regular y sostenida a las estaciones de servicio.

