Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 13 de febrero en Bolivia

La divisa estadounidense en el mercado paralelo boliviano cerró la semana con una leve tendencia a la baja en comparación con las primeras horas de hoy. Según los principales portales de monitoreo, el tipo de cambio fluctuó durante el día, pero terminó por estabilizarse hacia la noche.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el mercado cerró con un precio de Bs 9.14 para la compra y Bs 9.13 para la venta. Esta cifra representa un descenso respecto a las 6:00 de la mañana, cuando la compra se cotizaba en Bs 9.19. A mediodía, la cotización se había mantenido en niveles intermedios con Bs 9.17 para la compra y Bs 9.15 para la venta.

Por su parte, el sitio de monitoreo bolivianblue.net, que realiza actualizaciones en tiempo real cada 15 minutos, coincidió con esta tendencia de cierre:

Mañana (06:00): Bs 9.18 (compra) / Bs 9.14 (venta).

Mediodía: Bs 9.17 (compra) / Bs 9.14 (venta).

Cierre (Noche): Bs 9.16 (compra) / Bs 9.14 (venta).

A pesar de los picos registrados al inicio de la jornada, donde el dólar rozó los Bs 9.20 en algunos sectores del mercado informal, la presión sobre la divisa cedió ligeramente hacia el final de la tarde. La diferencia entre la compra y la venta se ha mantenido estrecha (apenas un par de centavos), lo que refleja una operatividad activa en las casas de cambio no oficiales y el mercado informal de las principales ciudades del país.

