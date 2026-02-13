Lo que parecía una crisis matrimonial terminó en una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de Brasil. Thales Naves Alves Machado, de 40 años y Secretario de Gobierno del municipio de Goiás, asesinó a balazos a sus dos hijos pequeños en el departamento familiar del Condomínio Paraíso, dejando una estela de dolor que ni siquiera respetó el último adiós de las víctimas.

El detonante: Un video y un detective privado

La investigación sugiere que Machado, movido por la desconfianza, contrató a un detective privado para seguir los movimientos de su esposa. El detonante final habría sido un video recibido la noche del 11 de febrero, donde se observaba a la mujer junto a otro hombre en un restaurante de São Paulo.

Tras recibir el material, el funcionario orquestó un escenario de horror: esparció nafta en la habitación, publicó una extensa carta de despedida en sus redes sociales y procedió a disparar contra sus hijos, Miguel (12) y Benício (8), mientras estaban en la cama. Luego, se quitó la vida.

Una carta marcada por el resentimiento

En su posteo final, Machado intentó justificar el crimen alegando que no podía vivir con el recuerdo de la traición.

"Nos separamos yo y mis niños que ahora son ángeles que lamentablemente vinieron conmigo… todos saben cómo soy intenso y verdadero y no podría vivir más con estos recuerdos", escribió el funcionario en Facebook.

En el texto, también pidió perdón a su suegro, el intendente de la ciudad Dione Araújo, y lanzó ataques directos contra su esposa, acusándola de no haber tenido "respeto" por los 15 años de familia.

La publicación del hombre en sus redes sociales. Foto: Facebook.

Hostilidad en el funeral: La madre bajo ataque

La tragedia no terminó con la muerte. Durante el entierro de los niños en el Cementerio de la Avenida da Saudade, el clima de tensión escaló hasta la violencia verbal. La madre de los pequeños asesinados, se vio obligada a abandonar el funeral de sus propios hijos antes de que terminara la ceremonia.

Asistentes al sepelio comenzaron a proferir insultos y amenazas en su contra, responsabilizándola indirectamente por la reacción violenta de su marido tras la supuesta infidelidad. La policía tuvo que intervenir para garantizar la seguridad de la mujer en medio del caos emocional.

La madre de las víctimas en el funeral. Foto: @porqueTTarg

Detalles de la investigación policial

Las autoridades del Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) confirmaron que el arma utilizada fue una pistola Glock calibre .380, hallada sobre el pecho del agresor. En la escena también se encontraron dos bidones de nafta vacíos, lo que refuerza la tesis de un crimen planeado.

Miguel falleció poco después del ataque en el hospital, mientras que Benício luchó por su vida hasta morir horas más tarde. El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, calificó el episodio como un acto de violencia vicaria, donde el agresor ataca a los hijos con el único fin de destruir la vida de la madre.

La familia. Foto: gentileza Hugo Gloss

Con información de ABC, Infobae y TN.

Mira la programación en Red Uno Play