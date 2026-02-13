¿Bajó el dólar? Conozca la cotización en el mercado paralelo este viernes 13 de febrero

La cotización del dólar en el mercado paralelo boliviano registró este viernes 13 de febrero una leve variación en los valores de compra y venta, según datos de plataformas digitales que siguen este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se ubica en Bs 9,19 para la compra y Bs 9,13 para la venta. En comparación con el cierre del jueves —cuando marcaba Bs 9,23 y Bs 9,21, respectivamente— se observa un ajuste a la baja.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta Bs 9,18 para la compra y Bs 9,14 para la venta. La noche anterior había cerrado en Bs 9,22 y Bs 9,20.

El mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera.

La variación diaria responde principalmente a la dinámica de oferta y demanda, en un contexto donde el acceso a dólares continúa siendo un tema de seguimiento económico.

