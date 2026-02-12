El actor Mario Cimarro se rinde ante el Salar de Uyuni y causa furor en redes

Del set de grabación al desierto de sal más grande del mundo. El actor Mario Cimarro, uno de los galanes más queridos de la televisión latinoamericana, quedó completamente maravillado con el Salar de Uyuni y no dudó en compartir su experiencia con millones de seguidores.

A través de varias historias en sus redes sociales, el galán de telenovelas mostró su emoción al recorrer este icónico destino boliviano. En cada publicación, dejó ver su sorpresa por el paisaje infinito, el reflejo del cielo y la magia natural del altiplano.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre sus fans, quienes celebraron que una figura internacional destaque la belleza del país.

Una vez más, el Salar de Uyuni se consolida como uno de los destinos turísticos más impactantes del planeta, atrayendo a celebridades, viajeros y amantes de la naturaleza de todo el mundo.

La visita de Cimarro no solo refuerza el atractivo del lugar, sino que también posiciona a Bolivia como un escenario natural digno de admiración global.

