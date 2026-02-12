TEMAS DE HOY:
Reo aislado ACCIDENTE EPSAS

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

El actor Mario Cimarro se rinde ante el Salar de Uyuni y causa furor en redes

El recordado actor compartió su asombro por uno de los paisajes más impresionantes del mundo y volvió a poner a Bolivia en los ojos del planeta.

Silvia Sanchez

12/02/2026 11:53

Uyuni

Escuchar esta nota

Del set de grabación al desierto de sal más grande del mundo. El actor Mario Cimarro, uno de los galanes más queridos de la televisión latinoamericana, quedó completamente maravillado con el Salar de Uyuni y no dudó en compartir su experiencia con millones de seguidores.

A través de varias historias en sus redes sociales, el galán de telenovelas mostró su emoción al recorrer este icónico destino boliviano. En cada publicación, dejó ver su sorpresa por el paisaje infinito, el reflejo del cielo y la magia natural del altiplano.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre sus fans, quienes celebraron que una figura internacional destaque la belleza del país.

 

 

Una vez más, el Salar de Uyuni se consolida como uno de los destinos turísticos más impactantes del planeta, atrayendo a celebridades, viajeros y amantes de la naturaleza de todo el mundo.

La visita de Cimarro no solo refuerza el atractivo del lugar, sino que también posiciona a Bolivia como un escenario natural digno de admiración global.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD