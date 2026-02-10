Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz en ‘Mi Pobre Angelito’

La actriz murió a causa de una embolia pulmonar, es decir, un coágulo de sangre que bloqueó una arteria en los pulmones, mientras era tratada por cáncer.
La actriz canadiense Catherine O’Hara, recordada mundialmente por su papel como la madre de Kevin en 'Mi pobre Angelito', falleció el pasado 30 de enero a los 71 años.
Según el portal TN, recientemente se conocieron los resultados oficiales de la autopsia que esclarecen las causas de su muerte.
Hasta ese momento, no existían detalles precisos sobre lo ocurrido, ya que inicialmente solo se conocía que la actriz había sufrido un problema respiratorio que obligó a su traslado de urgencia a un centro médico durante la madrugada.
El informe también señala que los restos de O’Hara fueron cremados y entregados a su esposo, el diseñador y director de arte Robert “Bo” Welch.
Una carrera marcada por la comedia y personajes inolvidables
Catherine O’Hara desarrolló una trayectoria artística de más de cinco décadas. Inició su carrera en el programa humorístico Second City Television en Canadá, donde ganó su primer Emmy como guionista.
En años más recientes, volvió a recibir reconocimiento mundial gracias a su papel en la serie Schitt’s Creek, con el que obtuvo un Emmy como mejor actriz protagonista de comedia. También participó en producciones como The Last of Us y The Studio, siendo esta última uno de sus trabajos finales en pantalla.
La muerte de O’Hara generó numerosas reacciones en el mundo del entretenimiento, donde fue recordada como una de las grandes figuras de la comedia contemporánea y una actriz capaz de combinar humor y sensibilidad en cada uno de sus personajes.
