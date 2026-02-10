En un momento cargado de simbolismo y emoción, el presidente Rodrigo Paz anunció este martes la asignación de cerca de seis millones de bolivianos para la restauración de la Basílica Chica del Socavón, uno de los templos más emblemáticos de Oruro.

El anuncio fue realizado durante su participación en el Te Deum por los 245 años de la gesta libertaria departamental, ceremonia a la que asistió acompañado por autoridades del Gabinete.

“Hemos conseguido los recursos para restaurar la Basílica Chica en el Socavón; son cerca de seis millones de bolivianos”, afirmó el mandatario antes de concluir el acto religioso.

Compromiso con Oruro y nuevas obras en camino

Durante su intervención, Paz recordó su estrecho vínculo con el departamento y con el Carnaval, al señalar que participó durante 15 años en la tradicional entrada.

Además, adelantó que en los próximos días se realizarán nuevos anuncios de inversión y obras para fortalecer el desarrollo regional.

El gesto fue recibido con aplausos por los asistentes, quienes valoraron el respaldo a uno de los principales símbolos de fe y devoción del país.

Bendición, fe y respaldo espiritual

En medio del acto, el sacerdote a cargo entregó al Presidente un escapulario de la Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús, como muestra de apoyo y protección espiritual.

Asimismo, le obsequió reliquias de Santa Nazaria Ignacia, con el deseo de que “siempre esté protegido” en su gestión.

Oruro celebra su historia

La jornada formó parte de los actos centrales por la efeméride departamental, que iniciaron con una ofrenda floral al monumento de Sebastián Pagador y continuaron con diversas actividades cívicas, culturales y religiosas.

La inversión anunciada busca preservar uno de los íconos más importantes del patrimonio boliviano, fortaleciendo la identidad, la fe y el turismo en la región.

