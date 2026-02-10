Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se estrechan la mano

En un momento cargado de simbolismo, el obispo de Oruro, Cristóbal Bialasik, bendijo este martes al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara, durante los actos por la efeméride departamental, y les pidió mantenerse unidos “como hermanos” por el bien del país.

La escena se dio en pleno tedeum, cuando la autoridad eclesiástica invitó a ambos mandatarios a acercarse al altar para recibir una bendición especial.

“Queremos hacer una bendición para ustedes, para que unidos, solidarios y fraternos, como hermanos, como una buena yunta de nuestro campo, puedan seguir adelante en pleno desarrollo para la gloria de Dios y de nuestra patria”, expresó el obispo.

Durante el acto, Bialasik también les entregó escapularios como símbolo de protección, paz y fortaleza para continuar con su labor.

El gesto llamó la atención, especialmente porque se produjo en un contexto marcado por diferencias públicas entre ambas autoridades.

Mensaje de unidad en medio de diferencias

En su intervención, el presidente Rodrigo Paz saludó públicamente a Edmand Lara y se refirió a él como “nuestro señor vicepresidente”, en una señal de respeto institucional.

Sin embargo, horas antes del acto, Lara había expresado duras críticas al Gobierno, asegurando que “nada ha cambiado” en el país y cuestionando la supuesta estabilidad.

“Basta de echarle la culpa al gobierno anterior. Asuman la responsabilidad y cambien de ministro”, afirmó, en referencia al conflicto por el combustible.

Las declaraciones reflejaron las tensiones internas que atraviesa el Ejecutivo, contrastando con el mensaje de unidad promovido desde la Iglesia.

Anuncios y compromisos para Oruro

Durante el evento, el presidente Paz también anunció inversiones para el departamento, entre ellas recursos para la Basílica del Socavón y más de 300 millones de bolivianos en obras.

Asimismo, habló sobre proyectos estratégicos como carreteras, el Puerto Seco, la zona franca y otros planes destinados al desarrollo regional.

La bendición del obispo se convirtió así en uno de los momentos más destacados de la jornada, al enviar un llamado público a la reconciliación, el diálogo y el trabajo conjunto por Bolivia.

