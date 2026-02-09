Ministerio de Trabajo dicta horario continuo este viernes 13; conozca a quiénes beneficiará

En vísperas de las fiestas de Carnaval, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió un comunicado estableciendo una jornada laboral especial para el viernes 13 de febrero. La medida dispone que todas las oficinas del sector público trabajen en horario continuo de 08:00 a 15:00.

Esta disposición busca preservar las tradiciones culturales de la población, permitiendo que los trabajadores asistan a las ceremonias de ch'alla, entendidas como un acto de agradecimiento, identidad y convivencia social en las fuentes laborales y hogares.

Garantía de servicios y feriado nacional

A pesar de la reducción de la jornada este viernes, el comunicado aclara que las jefaturas de cada institución deben tomar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y evitar perjuicios a la ciudadanía.

Por otro lado, la autoridad ratificó que esta jornada precede al descanso total de la próxima semana, ya que los días lunes 16 y martes 17 de febrero han sido declarados Feriados Nacionales, con suspensión de actividades tanto en el sector público como en el privado en todo el territorio boliviano.

Un llamado a la celebración responsable

El documento, firmado por la Directora General de Trabajo, Yercela Lola Céspedes, subraya que estas medidas se enmarcan en el impulso al turismo interno y la reactivación económica. Asimismo, hace un llamado a la población para celebrar con responsabilidad y respeto; consumo moderado de bebidas y rechazo a la violencia, priorizando el cuidado de la familia y el espacio público.

Comunicado del Ministerio de Trabajo.

Mira la programación en Red Uno Play