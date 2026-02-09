¿Tu auto se dañó por la gasolina? Así funcionará el seguro solidario

El Gobierno nacional anunció la activación, en los próximos días, de un seguro solidario destinado a atender a conductores que acrediten daños en sus vehículos presuntamente causados por el uso de gasolina “desestabilizada”.

La información fue confirmada por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, quien explicó que el mecanismo será implementado a través de YPFB Logística, bajo criterios técnicos, de transparencia y control.

Cada caso será evaluado por especialistas

El ministro señaló que ningún reclamo será aprobado de forma automática. Todas las denuncias pasarán por un proceso de verificación individual, con el apoyo de técnicos especializados y la empresa aseguradora.

Las reparaciones, en caso de proceder, se realizarán únicamente en talleres autorizados, siguiendo protocolos estrictos establecidos por la aseguradora.

“Los seguros tienen procedimientos claros y cada caso debe ser analizado técnicamente”, afirmó Medinaceli.

Asimismo, advirtió que el sistema busca evitar posibles intentos de fraude o aprovechamiento indebido de la medida.

¿Cuándo entra en vigencia?

La autoridad informó que el seguro solidario será activado durante esta semana, una vez se concluya la coordinación con las entidades responsables.

Desde ese momento, los conductores podrán presentar su denuncia formal, adjuntando documentación y evidencias técnicas que respalden su reclamo.

Gobierno garantiza combustible de calidad

El Ministerio de Hidrocarburos reiteró que la gasolina que actualmente se comercializa en el país cumple con los estándares de calidad, y que el seguro responde a una medida preventiva y de responsabilidad institucional.

Según la cartera de Estado, el objetivo es brindar una solución justa y técnica, acorde al nivel real de afectación de cada vehículo.

