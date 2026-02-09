TEMAS DE HOY:
Política

Bolivia fortalece lazos: embajadores de Perú y Japón presentaron sus cartas credenciales

En una ceremonia solemne en Palacio Quemado, el presidente Rodrigo Paz recibió a los nuevos representantes diplomáticos, reafirmando el compromiso del país con la cooperación internacional.

Silvia Sanchez

09/02/2026 14:35

Bolivia fortalece lazos: embajadores de Perú y Japón presentaron sus cartas credenciales. Foto presidencia.
La Paz, Bolivia

En un acto cargado de simbolismo y protocolo, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, junto al canciller Fernando Aramayo, recibió este lunes a los nuevos embajadores del Perú y Japón, quienes presentaron oficialmente sus Cartas Credenciales en Palacio Quemado.

Se trata del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Perú, Carlos Chávez-Taffur Smith, y del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón, Shigeharu Orihara, quienes iniciaron formalmente su misión diplomática en el país.

Una ceremonia con tradición y respeto institucional

El evento se desarrolló en un ambiente solemne, conforme al protocolo diplomático boliviano, y contó con la participación de los Colorados de Bolivia, símbolo histórico de resguardo y solemnidad del Estado.

La ceremonia reflejó el respeto institucional, la tradición republicana y la importancia que Bolivia otorga a sus relaciones internacionales.

Mensaje de integración y cooperación

Durante el encuentro, el presidente Paz destacó la relevancia de consolidar y profundizar los vínculos con Perú y Japón, basados en el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación.

Asimismo, remarcó que este acto reafirma el compromiso del Gobierno con una política exterior responsable, enfocada en:

  • El fortalecimiento de las relaciones bilaterales

  • El desarrollo conjunto

  • El beneficio mutuo de los pueblos

Con esta presentación oficial, Bolivia renueva su apuesta por el trabajo diplomático como herramienta clave para el crecimiento y la integración regional e internacional.

 

