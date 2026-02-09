Bolivia fortalece lazos: embajadores de Perú y Japón presentaron sus cartas credenciales

En un acto cargado de simbolismo y protocolo, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, junto al canciller Fernando Aramayo, recibió este lunes a los nuevos embajadores del Perú y Japón, quienes presentaron oficialmente sus Cartas Credenciales en Palacio Quemado.

Se trata del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Perú, Carlos Chávez-Taffur Smith, y del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón, Shigeharu Orihara, quienes iniciaron formalmente su misión diplomática en el país.

Una ceremonia con tradición y respeto institucional

El evento se desarrolló en un ambiente solemne, conforme al protocolo diplomático boliviano, y contó con la participación de los Colorados de Bolivia, símbolo histórico de resguardo y solemnidad del Estado.

La ceremonia reflejó el respeto institucional, la tradición republicana y la importancia que Bolivia otorga a sus relaciones internacionales.

Mensaje de integración y cooperación

Durante el encuentro, el presidente Paz destacó la relevancia de consolidar y profundizar los vínculos con Perú y Japón, basados en el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación.

Asimismo, remarcó que este acto reafirma el compromiso del Gobierno con una política exterior responsable, enfocada en:

El fortalecimiento de las relaciones bilaterales

El desarrollo conjunto

El beneficio mutuo de los pueblos

Con esta presentación oficial, Bolivia renueva su apuesta por el trabajo diplomático como herramienta clave para el crecimiento y la integración regional e internacional.

