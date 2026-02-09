Internet satelital impulsa la innovación, la inclusión digital y el desarrollo tecnológico en Bolivia

El acceso a internet de alta velocidad es un factor determinante para el desarrollo tecnológico, económico y social de los países. En Bolivia, la reciente llegada del internet satelital de órbita baja, como Starlink, marca un punto de inflexión en la forma en que el país puede integrarse a la transformación digital global.

Desde la academia, Julio Cesar Gómez, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca que “la llegada de Starlink a Bolivia puede tener un impacto muy positivo en el desarrollo tecnológico y económico del país, especialmente considerando que recientemente inició operaciones oficiales”.

Esta tecnología, ayuda a reducir brechas históricas de conectividad y abrir nuevas oportunidades para regiones tradicionalmente excluidas.

Uno de los impactos más significativos del internet satelital es la reducción de la brecha digital entre áreas urbanas y rurales. En Bolivia, la penetración de internet fijo sigue siendo desigual, con departamentos donde el acceso es considerablemente menor.

El internet satelital permite llevar conectividad de alta velocidad a comunidades donde la fibra óptica o las redes móviles no llegan, superando limitaciones geográficas y de infraestructura. En palabras de Gómez, uno de los puntos clave es “la reducción de la brecha digital, esto facilita el acceso al internet en comunidades rurales”. Este acceso universal sienta las bases para una inclusión digital real y sostenida.

La educación y la salud son dos de los sectores que más se benefician con esta tecnología. La conectividad estable habilita la educación virtual, la capacitación técnica y el acceso a plataformas globales de aprendizaje, permitiendo que estudiantes rurales accedan a los mismos recursos que en las ciudades.

Gómez subraya que otro impacto fundamental es el acceso a plataformas globales de aprendizaje, permitiendo que estudiantes rurales accedan a los mismos recursos que en las ciudades. “El impulso a la educación y la salud, esto permite el acceso a la educación virtual capacitación técnica y servicios de telemedicina”, sostiene.

En el ámbito sanitario, la telemedicina se vuelve una alternativa viable para consultas, diagnósticos y seguimiento de pacientes en zonas aisladas, reduciendo costos y tiempos de traslado.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la conectividad satelital facilita el acceso a la telemedicina y fortalece la cohesión social en zonas sin cobertura de fibra óptica o redes móviles. Los casos analizados en Brasil y Colombia (2021) evidencian además un impacto económico positivo, al mejorar la calidad de vida en regiones marginadas.

Desde el punto de vista productivo, el internet satelital fortalece sectores estratégicos como la agricultura, la minería, el turismo y los emprendimientos digitales. La conectividad constante permite implementar soluciones de agricultura de precisión, monitoreo remoto y gestión de datos en tiempo real, mejorando la eficiencia y competitividad.

“El fortalecimiento del sector productivo, esto mejora la conectividad para agricultura, minería, turismo y emprendimientos en zonas alejadas”. Asimismo, el turismo en regiones remotas puede potenciarse al ofrecer conectividad de calidad, atrayendo visitantes y nuevos modelos de trabajo como el de los nómadas digitales.

Otro aspecto clave es la atracción de inversiones y la modernización tecnológica. La disponibilidad de internet de baja latencia y alta velocidad crea condiciones favorables para la digitalización, el uso de servicios en la nube, el comercio electrónico y la transformación digital de empresas y entidades públicas.

“Esto contribuye a crear condiciones para la digitalización, el uso de sistemas en la nube, comercio electrónico y transformación digital”, señala el docente de Unifranz. Además, la reciente aprobación de servicios satelitales de órbita baja bajo el Decreto Supremo 5509 abre la puerta a la competencia y al interés de otras empresas tecnológicas globales, fortaleciendo el ecosistema digital del país.

La integración tecnológica de Bolivia al entorno regional y global es otro de los beneficios estratégicos. El acceso a infraestructura digital moderna permite al país participar de manera más activa en la economía del conocimiento, el teletrabajo y los servicios digitales.

Gómez resume este impacto al afirmar que el internet satelital “ayuda a que Bolivia se integre de mejor manera a la economía digital, regional y global”. La Órbita Terrestre Baja (Low Earth Orbit, LEO) hace referencia a un conjunto de satélites que orbitan la Tierra a una altitud mucho menor que la de los satélites tradicionales, generalmente entre 300 y 2.000 kilómetros. Esta cercanía permite ofrecer conexiones a internet de alta velocidad y con baja latencia, es decir, con tiempos de respuesta mucho más rápidos.

La tecnología LEO reduce drásticamente la latencia, y resulta especialmente útil para llevar conectividad a zonas rurales, remotas o de difícil acceso, donde las infraestructuras terrestres suelen ser limitadas o inexistentes habilitando usos educativos, productivos y profesionales antes inviables.

No obstante, existen desafíos que deben abordarse para maximizar este impacto, como el costo del servicio, la necesidad de infraestructura energética estable y la capacitación digital de la población. También es clave una regulación que garantice competencia justa y complementariedad con los proveedores tradicionales.

En ese marco, Gómez concluye que “El internet satelital se convierte en un complemento clave a los proveedores tradicionales, acelerando el proceso de modernización tecnológica en nuestro país”. Su mayor impacto no se verá únicamente en las ciudades, sino en la capacidad de integrar a la “Bolivia profunda” al siglo XXI, convirtiendo cualquier rincón del país en un potencial nodo de innovación, educación y desarrollo tecnológico.

