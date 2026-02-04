Estudiantes de Unifranz crean shampoo natural que une ciencia, naturaleza y sostenibilidad

Un grupo de estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha desarrollado un shampoo natural y artesanal, denominado Freshpop, que combina los beneficios de la palta y el aceite de almendra para brindar un cuidado capilar nutritivo, hidratante y respetuoso con el medio ambiente.

El proyecto está liderado por Vania Aracely Arandia Fuentes, Marcela Nícol Scussel Limachi, Joyce Luciana Castellón Vásquez, Andrea Mercedes Ramos Callisaya y Marcos Andre Gonzales Gonzales, con la orientación de la docente Leslie Karen Vidaurre Flores, quien supervisó cada etapa del proceso de formulación y desarrollo.

“Freshpop es un shampoo esencial de alto rendimiento formulado a base de aceite de almendra y palta. La combinación funciona como una bomba de hidratación. El aceite de palta aporta vitaminas A, D y E, que nutren el folículo, mientras que la almendra sella la cutícula, aportando brillo y controlando el frizz. Queremos ofrecer una alternativa natural, biodegradable y respetuosa con el medio ambiente”, explica Vania Arandia.

Este producto surge como respuesta a la necesidad de ofrecer alternativas más saludables frente a los productos comerciales, a menudo cargados de químicos agresivos que dañan el cabello y el cuero cabelludo.

La motivación del grupo surgió al observar una necesidad común: muchas personas sufren de cabello seco o maltratado por factores como el clima o los químicos presentes en productos comerciales.

Sin embargo, los tratamientos reparadores suelen ser costosos o contienen sulfatos agresivos. Los estudiantes buscaron crear un producto accesible, fresco y natural que demostrara que los ingredientes provenientes de la naturaleza son suficientes para el cuidado personal.

El desarrollo de Freshpop implicó un proceso de investigación y experimentación riguroso. Inicialmente, los estudiantes estudiaron las propiedades de diferentes grasas naturales hasta lograr la proporción exacta de palta y almendra.

Posteriormente realizaron pruebas de pH para asegurar que el shampoo fuera suave con el cuero cabelludo, y finalmente trabajaron en la identidad de marca, buscando que el producto transmita frescura y vitalidad tanto en su fórmula como en su empaque.

“Uno de los mayores retos fue lograr la estabilidad de la mezcla. Los aceites naturales tienden a dejar una sensación pesada o grasosa. Hicimos numerosas pruebas de emulsión hasta obtener una textura ligera, que limpie profundamente, pero mantenga la hidratación. Otro desafío fue coordinar los tiempos de todos los integrantes del equipo para que producción, marketing y pruebas avanzaran simultáneamente”, comenta Joyce Castellón.

El resultado final dejó al equipo muy satisfecho. “Nos sentimos orgullosos de materializar una idea que comenzó como un concepto y convertirla en un producto tangible con presentación profesional. La fórmula está equilibrada y la identidad visual refleja la frescura de Freshpop. Creemos que tenemos en nuestras manos un producto con gran potencial”, agrega Andrea Ramos.

Además de su efectividad, los estudiantes consideran que Freshpop tiene oportunidades de mejora. Entre ellas destacan la profundización de pruebas científicas de estabilidad, pH y aceptación del consumidor, así como la exploración de nuevas formulaciones con otros activos naturales que potencien los beneficios según distintos tipos de cabello.

También buscan fortalecer el análisis de costos y viabilidad, evaluando alternativas de empaque ecológico y estrategias de producción responsable que permitan escalar el producto de manera ética y sostenible.

El shampoo combina ciencia, naturaleza y emprendimiento juvenil, evidenciando que desde las aulas universitarias se pueden generar propuestas innovadoras y sostenibles. Cada fase del proyecto, desde la investigación bibliográfica hasta las pruebas de formulación, refleja un aprendizaje práctico que complementa la formación académica de los estudiantes, fomentando habilidades técnicas, trabajo colaborativo y pensamiento crítico.

“Con Freshpop demostramos que es posible ofrecer un producto cosmético premium, natural y accesible, sin sacrificar la eficacia ni la experiencia sensorial del usuario. Es un claro ejemplo de cómo la ciencia aplicada y el respeto por la naturaleza pueden converger para generar soluciones innovadoras y beneficiosas para la sociedad”, concluye Marcos Gonzales.

El proyecto representa un paso significativo hacia la cosmética natural en Bolivia, donde los recursos locales como la palta y la almendra se transforman en productos de alto valor agregado, promoviendo la salud capilar, la sostenibilidad y el emprendimiento desde la formación universitaria.

Mira la programación en Red Uno Play