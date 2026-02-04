Manfred cuestiona designación de vocal del TED en día clave para las elecciones

El alcalde de Cochabamba y candidato a la reelección por APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, expresó su extrañeza por la designación de Humberto Valenzuela como nuevo vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, realizada mediante Decreto Supremo, en una jornada considerada clave para la resolución de impugnaciones contra candidatos a las elecciones subnacionales.

Reyes Villa observó que el nombramiento se haya concretado precisamente en la fecha límite para definir las impugnaciones.

“No entendemos por qué hoy se designa a un nuevo vocal. Ojalá no haya chicanerías ni aspectos leguleyos que perjudiquen a Cochabamba”, dijo.

La designación fue oficializada ayer martes a través del Decreto Supremo 5537, firmado por el presidente Rodrigo Paz, que nombra a Humberto Valenzuela Villarroel como vocal del TED de Cochabamba en representación del Órgano Ejecutivo, en reemplazo de Betzabé Merma Mamani, designada en junio de 2021 por el entonces presidente Luis Arce.

El candidato reiteró que se encuentra plenamente habilitado y aseguró que las observaciones en su contra no tienen sustento legal.

Recordó que, según lo señalado recientemente por una magistrada del Tribunal Constitucional, la Sentencia 007 no es vinculante para el ámbito municipal, ya que se refiere al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, aplicable al Presidente y no a alcaldes ni gobernadores.

“Es la primera vez, después de la vigencia de la actual Constitución, que soy alcalde electo directamente por cinco años. De acuerdo a los artículos 285 y 288, puedo postular una vez más”, sostuvo Reyes Villa, al tiempo de cuestionar los intentos de “perjudicar el desarrollo de Cochabamba”.

Asimismo, lamentó que en este contexto se registren hechos de presión y actos vandálicos, y pidió que se permita a los vocales cumplir su labor conforme a la ley.

“Lamento mucho que haya hechos delincuenciales y actos vandálicos de gente que cree que por la vía de la fuerza puede amedrentar a los vocales. No es así, la ley se cumple”, afirmó.

Las declaraciones se producen en una jornada decisiva, ya que este miércoles la Sala Plena del TED debe definir las impugnaciones presentadas contra cinco candidatos, entre ellas la demanda de inhabilitación contra Manfred Reyes Villa. El TED confirmó que la impugnación interpuesta por Julio Carvajal Gonzales fue admitida y que corresponde emitir una respuesta dentro del marco legal electoral.

Mira la programación en Red Uno Play