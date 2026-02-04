TEMAS DE HOY:
Taxista desaparecido Caso maletas Accidente El Alto

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Por decreto, Humberto Valenzuela asume como nuevo vocal del TED Cochabamba

El presidente emitió el Decreto 5537 y oficializó el nombramiento en representación del Órgano Ejecutivo.

Red Uno de Bolivia

04/02/2026 8:18

Foto: Humberto Valenzuela Villarroel. Fuente Directa.
Cochabamba

Escuchar esta nota

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, designó a Humberto Valenzuela Villarroel como nuevo vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, en representación del Órgano Ejecutivo, mediante el Decreto Presidencial N° 5537.

El artículo 1 del decreto establece que Valenzuela asumirá funciones previo cumplimiento de las formalidades de rigor y lo dispuesto por ley. La norma fue emitida el 3 de febrero de 2026, en la ciudad de La Paz.

Valenzuela Villarroel ya ejerció anteriormente los cargos de vocal y presidente del TED de Cochabamba, por lo que retorna a la institución electoral departamental.

Con esta designación, el ahora vocal reemplaza a Betzabé Merma Mamani, quien había sido nombrada en 2022 por el entonces presidente Luis Arce.

El decreto se sustenta en la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que establecen que el Presidente del Estado tiene la facultad de designar a un vocal en cada Tribunal Electoral Departamental.

Asimismo, la norma recuerda que los cargos de designación directa responden a una decisión soberana basada en la confianza, y no están sujetos a la carrera administrativa.

Esta es la primera designación presidencial realizada por el actual mandatario en representación del Órgano Ejecutivo ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD