Por decreto, Humberto Valenzuela asume como nuevo vocal del TED Cochabamba

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, designó a Humberto Valenzuela Villarroel como nuevo vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, en representación del Órgano Ejecutivo, mediante el Decreto Presidencial N° 5537.

El artículo 1 del decreto establece que Valenzuela asumirá funciones previo cumplimiento de las formalidades de rigor y lo dispuesto por ley. La norma fue emitida el 3 de febrero de 2026, en la ciudad de La Paz.

Valenzuela Villarroel ya ejerció anteriormente los cargos de vocal y presidente del TED de Cochabamba, por lo que retorna a la institución electoral departamental.

Con esta designación, el ahora vocal reemplaza a Betzabé Merma Mamani, quien había sido nombrada en 2022 por el entonces presidente Luis Arce.

El decreto se sustenta en la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que establecen que el Presidente del Estado tiene la facultad de designar a un vocal en cada Tribunal Electoral Departamental.

Asimismo, la norma recuerda que los cargos de designación directa responden a una decisión soberana basada en la confianza, y no están sujetos a la carrera administrativa.

Esta es la primera designación presidencial realizada por el actual mandatario en representación del Órgano Ejecutivo ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

