Uno decide

Gary Añez revela los motivos detrás de la candidatura de Davinia Fernández a la concejalía

El candidato a la Alcaldía destaca el perfil humano y la capacidad de concientización de la comunicadora.

Ximena Rodriguez

03/02/2026 20:45

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La agrupación Primero Santa Cruz ha oficializado a Davinia Fernández como candidata a la segunda concejalía, ocupando el lugar que dejó Laura Rojas. El candidato a la alcaldía, Gary Añez, presentó a Fernández junto a su suplente, Maribel Aguilar, consolidando una nueva estructura en su plancha electoral.

Sobre los motivos de su elección, Añez destacó que Fernández es una mujer muy querida que hoy abraza una causa desde el amor a su hija.

“El municipio de Santa Cruz debe tener una apertura hacia estos niños, deberíamos tener una inclusión general con una campaña de concientización muy grande”, afirmó el líder político.

Por su parte, Davinia Fernández expresó su entusiasmo por dar este paso hacia la política activa respaldada por una causa personal que trabaja desde hace años.

"No estaba entre mis planes ser candidata, pero cuando vi el proyecto de José Gary, no tuve que pensarlo dos veces", confesó la ahora aspirante al legislativo municipal.

La candidata aseguró que pondrá todo su esfuerzo para lograr una Santa Cruz moderna, ordenada y, sobre todo, inclusiva. Gary Áñez cerró la presentación reafirmando que el municipio debe capacitar a los educadores mediante profesionales para que la inclusión sea una realidad permanente en todas las etapas de la vida.


 

