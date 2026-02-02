TED acepta la renuncia de la candidata a concejal Laura Rojas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz aceptó oficialmente la renuncia irrevocable de Laura Rojas Ayala a su candidatura como segunda concejal por la alianza "Primero Santa Cruz". La decisión, plasmada en el Informe de Secretaría de Cámara N.º 011/2026, valida la dimisión presentada mediante un poder notarial especial, debido a que motivos de conocimiento público impedían la presencia física de la exautoridad en las oficinas electorales.

En su análisis jurídico, el TED determinó que la imposibilidad de comparecencia personal no es atribuible a una decisión negligente de la candidata, sino a circunstancias objetivas externas que no pueden coartar su voluntad legal. Bajo los principios de igualdad y no discriminación, se otorgó una protección reforzada a sus derechos políticos, permitiendo que su apoderado legal completara el trámite administrativo conforme a la Ley del Régimen Electoral.

Desde el órgano electoral informaron que ya se ha instruido notificar a la organización política sobre la aceptación formal de esta carta de renuncia. "Acabamos de pedir a la Secretaría de Cámara que haga conocer a la organización política de que ha sido aceptada esta carta de renuncia de la exdiputada Laura Rojas", señalaron las autoridades del TED, cerrando así el ciclo administrativo de su desvinculación.

Finalmente, se ha establecido el 5 de febrero como fecha límite para que la alianza "Primero Santa Cruz" realice la sustitución de la vacante. El Tribunal advirtió que el nuevo postulante debe guardar las mismas características del perfil original para evitar una modificación total de la plancha electoral, lo que obligaría a la organización a presentar candidaturas completamente nuevas.

