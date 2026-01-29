TEMAS DE HOY:
Presentan carta notariada de la renuncia de Laura Rojas a su candidatura

A través de un documento notariado, Rojas delegó la presentación de su baja al representante de su alianza.

Ximena Rodriguez

29/01/2026 18:09

Foto: Red Uno.
Laura Rojas Ayala ha formalizado su renuncia irrevocable a la candidatura de segunda concejal municipal por la alianza Primero Santa Cruz ante el Tribunal Electoral Departamental. El documento, fechado el 29 de enero de 2026, cuenta con la certificación de un Notario de Fe Pública para garantizar su validez legal.

 

En la misiva, la candidata señala que motivos de conocimiento público le impiden presentarse físicamente ante la autoridad electoral para ejercer este derecho. Por ello, ha solicitado que se respete su voluntad legal de apartarse del proceso sin que medie dolo o coacción alguna.

Carta que Laura Rojas dirigió al Tribunal Electoral Departamental. Foto: Red Uno.

Rojas manifestó que en este momento es menester concentrarse plenamente en su defensa técnica ante la complicada situación que atraviesa.

 

"No podré llevar adelante otro tipo de actividades", sentenció la exaspirante para justificar su retiro inmediato de la escena política.

 

Finalmente, la solicitante autorizó al delegado de la alianza, Dr. Marcelo Alfonso Vidaurre Sapiencia, para procesar la documentación correspondiente. La decisión ya había sido anticipada de forma personal al líder de su organización política en una reunión el pasado 21 de enero.

Foto: Red Uno.

