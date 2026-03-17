TED Santa Cruz comienza distribución de material electoral hacia provincias

Las provincias más alejadas del departamento de Santa Cruz comenzarán a recibir el material electoral a partir del jueves 19 de marzo, el cual quedará bajo resguardo en los recintos de votación de cara a las elecciones subnacionales de este domingo.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que las provincias de Ángel Sandoval y Velasco serán las primeras en recibir el material debido a su lejanía de la capital cruceña.

“También el jueves enviamos todas las comisiones a las provincias del departamento. Viernes y sábado entregamos el material en la capital cruceña en cada uno de los recintos electorales, para que los jurados puedan encontrarlo listo e iniciar la jornada a partir de las 8:00”, explicó Monasterio.

En relación con las maletas electorales, la autoridad señaló que hasta la fecha se han armado 5.700, de un total de 8.962 que serán distribuidas en igual número de mesas de sufragio en el departamento.

Asimismo, indicó que durante esta semana se llevarán a cabo reuniones de coordinación con instituciones vinculadas al proceso electoral, como la Fuerza Aérea Boliviana, la Policía y la Fiscalía, con el fin de garantizar el acompañamiento en el centro de cómputo y la transparencia de los resultados.

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