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Elecciones subnacionales: ¿Desde cuándo rige la Ley Seca?

La prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas se aplica en todo el país desde las 00:00 del viernes 20 de marzo para garantizar una jornada electoral tranquila y ordenada.

Red Uno de Bolivia

16/03/2026 11:42

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Bolivia

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La denominada “Ley Seca” entrará en vigencia en Bolivia desde las 00:00 del viernes 20 de marzo, previo a la jornada electoral del domingo 22, y se mantiene hasta el mediodía del lunes 23, posterior a las elecciones, como parte de las restricciones establecidas para garantizar el normal desarrollo de los comicios subnacionales.

La medida está respaldada por la Ley Nº 026 del Régimen Electoral y los Autos de Buen Gobierno emitidos por las gobernaciones y autoridades locales, que facultan la aplicación de restricciones temporales durante los procesos electorales.

Durante este periodo queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en domicilios, tiendas, restaurantes, bares y cualquier establecimiento público o privado en todo el territorio nacional.

Además de la ley seca, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) establece otras prohibiciones para la jornada electoral, como la restricción de reuniones o espectáculos públicos, el traslado irregular de electores y la circulación de vehículos sin autorización el día de la votación, además de viajes regionales e interdepartamentales.

Las autoridades advierten que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas económicas y otras sanciones establecidas en la normativa electoral vigente.

Estas medidas forman parte del conjunto de disposiciones destinadas a preservar el orden público y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y tranquilidad durante las elecciones subnacionales.

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