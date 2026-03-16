Rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, desde el jueves 19 entra en vigencia en todo el país el silencio electoral, periodo en el que queda prohibida toda campaña y propaganda de los candidatos a gobernaciones y alcaldías.

Durante este periodo también se prohíbe la difusión de mensajes de campaña en medios de comunicación tradicionales y digitales.

En ese marco, las organizaciones políticas podrán solicitar el voto de la población únicamente hasta el miércoles 18 de marzo, último día habilitado para la campaña electoral.

El calendario electoral establece en su actividad Nº 61 que los medios de comunicación tienen prohibido difundir contenidos que favorezcan o perjudiquen a alguna organización política o candidatura. Asimismo, no podrán emitir programas o contenidos que puedan influir en las preferencias electorales de la población.

La normativa vigente, contemplada en la Ley del Régimen Electoral 026, establece sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

Entre las medidas previstas se encuentran:

Suspensión inmediata de la propaganda electoral. Multas económicas a la organización política y al medio de comunicación involucrado. Inhabilitación del medio de comunicación para difundir propaganda en el siguiente proceso electoral.

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