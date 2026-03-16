TEMAS DE HOY:
Cápsulas de cocaína accidente de tránsito Sebastián Marset

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Desde cuándo rige el silencio electoral rumbo a las subnacionales?

Las organizaciones políticas tienen hasta la medianoche del miércoles 18 de marzo para pedir el voto. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/03/2026 10:44

Foto: imagen referencial

Escuchar esta nota

Rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, desde el jueves 19 entra en vigencia en todo el país el silencio electoral, periodo en el que queda prohibida toda campaña y propaganda de los candidatos a gobernaciones y alcaldías.

Durante este periodo también se prohíbe la difusión de mensajes de campaña en medios de comunicación tradicionales y digitales.

En ese marco, las organizaciones políticas podrán solicitar el voto de la población únicamente hasta el miércoles 18 de marzo, último día habilitado para la campaña electoral.

El calendario electoral establece en su actividad Nº 61 que los medios de comunicación tienen prohibido difundir contenidos que favorezcan o perjudiquen a alguna organización política o candidatura. Asimismo, no podrán emitir programas o contenidos que puedan influir en las preferencias electorales de la población.

La normativa vigente, contemplada en la Ley del Régimen Electoral 026, establece sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

Entre las medidas previstas se encuentran:

  1. Suspensión inmediata de la propaganda electoral.

  2. Multas económicas a la organización política y al medio de comunicación involucrado.

  3. Inhabilitación del medio de comunicación para difundir propaganda en el siguiente proceso electoral.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD