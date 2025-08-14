Arranca el periodo de silencio electoral en Bolivia, rumbo a la jornada del 17 de agosto

Tras la culminación de los cierres de campaña desde las cero horas de este jueves rige el silencio electoral, en este periodo se establece la existencia de una prohibición en la realización de campañas electorales, por diferentes medios.

De infringir en el hecho, los candidatos y agrupaciones políticas, podrían ser sancionados, ya que Bolivia ingresa oficialmente en el periodo de silencio electoral, este mismo se extenderá hasta las cero horas del lunes 18 de agosto.

El miércoles en horas de la noche varias agrupaciones políticas realizaron sus cierres de campañas electorales, en la ciudad de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, en este periodo los partidos políticos no pueden “contaminar” ni influir en el voto del ciudadano.

Así mismo, advirtió que se hará controles en las redes sociales, ya que se unieron con diversas instituciones y plataformas, para realizar el control y verificarán el cumplimiento de la norma.

Durante este periodo también se aplicarán otras restricciones ya que están prohibidos actos públicos, la portación de armas, el consumo y venta de alcohol, el transporte vehicular sin autorización, y propaganda electoral.

