Transportistas marchan en Santa Cruz exigiendo alza del pasaje a Bs 4,58

La movilización recorrió el tercer anillo de la avenida Roca y Coronado y se dirigió hasta la Quinta Municipal, donde los manifestantes anunciaron la realización de un mitin. Hasta el cierre de esta nota, no se confirmó si la protesta derivará en bloqueos de vías.

Los transportistas señalan que la demanda de incremento se sustenta en un estudio técnico elaborado por el sector, el cual establece que Bs 4,58 sería el costo real del pasaje para compensar el impacto de recientes medidas económicas, como la eliminación de la subvención a los combustibles y el incremento del precio de los repuestos.

Sin embargo, tanto la población como las autoridades municipales han manifestado su rechazo a esta solicitud, argumentando que el pasaje no debería superar los Bs 3. Desde el Gobierno Municipal se reiteró en anteriores ocasiones que cualquier modificación tarifaria debe ser consensuada y socializada.

Este jueves vence el plazo que el sector del transporte otorgó al Concejo Municipal para considerar una posible alza del pasaje. De no recibir una respuesta favorable, los dirigentes advirtieron que radicalizarán sus medidas de presión en los próximos días.

En la Quinta Municipal, el grupo de transportistas permanece a la espera de una respuesta del alcalde de Santa Cruz, a quien exigen la aprobación inmediata del incremento del pasaje urbano a Bs 4,58 por persona.

