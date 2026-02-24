Cantante paceña lucha por su vida tras recibir un disparo en la cabeza; investigan intento de feminicidio

La cantante paceña Rossana Marín, conocida por representar a Bolivia en el Festival de Viña del Mar 2012, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado por su esposo durante el Carnaval en la ciudad de La Paz.

Según los informes policiales, la pareja protagonizó una discusión que derivó en un forcejeo, durante el cual Erick P.V., músico del ámbito folclórico y esposo de la artista, habría disparado un arma de fuego contra ella.

El impacto le provocó a Marín un traumatismo cráneo encefálico severo, afectando gravemente uno de los hemisferios de su cerebro. Actualmente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en coma y bajo observación médica estricta.

El presunto agresor fue aprehendido y enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva de seis meses, mientras las autoridades avanzan en la investigación por el delito de intento de feminicidio.

La madre de Rossana Marín ha asumido temporalmente el cuidado de los dos hijos de la pareja, y clama justicia por su hija.

