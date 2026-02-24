¿Quién es Rossana Marín, la cantante boliviana que hoy lucha por su vida?

La cantante paceña Rossana Marín se encuentra en terapia intensiva tras recibir un disparo en la cabeza en un hecho que es investigado como intento de feminicidio.

Según el informe médico, el proyectil impactó en su cerebro, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo y dejando uno de sus hemisferios gravemente afectado. Actualmente permanece en coma y su estado es crítico.

El principal sospechoso es su esposo, quien fue aprehendido y cumple detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Una voz reconocida en Bolivia

Rossana Marín no es una artista desconocida. En 2007 fue nombrada “Voz Revelación”, consolidando una carrera dentro del folclore boliviano.

En 2012 representó a Bolivia en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar dentro de la categoría “Canción Folklórica” con el tema Embrujo de Caporal, seleccionado entre más de 157 postulaciones.

También formó parte de la agrupación folclórica Voces Morenas, ganándose el reconocimiento del público por su talento y fuerza interpretativa.

El pedido desesperado de su familia

La artista permanece hospitalizada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, donde recibe atención especializada.

Su familia inició una campaña en redes sociales para recaudar fondos que permitan cubrir los altos costos de tratamiento y medicamentos.

Investigación en curso

El caso fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). De acuerdo con los primeros reportes, la pareja habría tenido una discusión que derivó en un forcejeo, momento en el que se produjo el disparo.

Mientras la investigación continúa, familiares, amigos y seguidores mantienen la esperanza.

Hoy, la artista que alguna vez hizo vibrar escenarios internacionales enfrenta la batalla más difícil de su vida.

