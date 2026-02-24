TEMAS DE HOY:
Economía

El singani boliviano conquista mercados: suben ventas a EE.UU., India y Japón

Las ventas externas aumentaron tanto en valor como en volumen. Estados Unidos se consolida como el principal destino del destilado nacional.

Silvia Sanchez

24/02/2026 10:47

El si ngani boliviano conquista mercados: suben ventas a EE.UU., India y Japón. Foto: Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas.
Bolivia

En 2025, las exportaciones del destilado nacional alcanzaron los 216 millones de dólares, frente a los 184 millones registrados en 2024, lo que representa un crecimiento del 18%, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

La entidad, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), informó además que el volumen exportado aumentó en 69% respecto al año anterior.

Más volumen y más mercados

El volumen de exportaciones pasó de 39 toneladas en 2024 a 66 toneladas en 2025, reflejando una fuerte expansión en la demanda externa.

Estados Unidos se posicionó como el principal mercado del singani boliviano, concentrando el 52% de las ventas. Le siguen India (19%) y Japón (11%). También figuran entre los destinos China, Reino Unido y Argentina.

Rutas de exportación

En cuanto a la logística, el 86% del movimiento de carga se realizó por la vía terrestre Tambo Quemado – Charaña – Arica, uno de los principales corredores de comercio exterior del país. El 14% restante se transportó por vía aérea.

Producto con identidad

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Bolivia es reconocida internacionalmente por su herencia cultural y por producir el singani, un destilado exclusivo de uva de altura que forma parte de su identidad nacional.

El crecimiento sostenido en exportaciones consolida al singani como uno de los productos con mayor proyección en la oferta exportable boliviana.

