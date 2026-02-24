¿Bajó el dólar? Así se cotiza este martes 24 de febrero en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este martes 24 de febrero una variación leve en su cotización, según datos de plataformas digitales que siguen este segmento cambiario.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se ubica en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,01 para la venta. El lunes, el mismo sitio reportaba Bs 9,04 para la compra y Bs 9,03 para la venta al cierre nocturno.

La diferencia refleja un ajuste mínimo en el precio de venta respecto a la jornada previa.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, informa valores de Bs 9,05 para la compra y Bs 9,01 para la venta. La noche anterior había cerrado con Bs 9,05 en la compra y Bs 9,03 en la venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son consultadas por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares, en un contexto influido por la oferta y demanda diaria de la divisa.

