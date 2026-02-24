Albarracín propone crear la Defensoría del Paceño y reformar la Alcaldía

El exrector universitario y exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, presentó sus principales propuestas como candidato a la Alcaldía de La Paz por la agrupación Venceremos, con un enfoque centrado en la defensa ciudadana, la reorganización institucional y la mejora del sistema de transporte público.

Albarracín, abogado de profesión, de 68 años, con doctorado en derechos humanos y reconocido por su trayectoria como activista, aseguró que uno de sus principales proyectos será la creación de la Defensoría del Paceño, una instancia municipal destinada a proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos o deficiencias de la administración pública.

El candidato afirmó que, tras permanecer cinco años fuera del país, encontró una ciudad con serios problemas de gestión, desorden institucional y falta de planificación. En ese contexto, planteó la necesidad de implementar una reingeniería institucional profunda dentro del Gobierno Autónomo Municipal, señalando que actualmente existe un “desorden monumental” en la estructura administrativa.

La alcaldía se convirtió en represora del ciudadano paceño y el vecino se siente abandonado por parte de la alcaldía afirmó Albarracín al referirse a la relación entre la administración municipal y la población.

Entre sus propuestas también destaca la modernización integral del transporte público, mediante la coordinación entre el transporte sindicalizado, el sistema municipal y el teleférico, con el objetivo de consolidar una visión metropolitana que permita mejorar la movilidad urbana y reducir el caos vehicular.

Asimismo, el candidato cuestionó la falta de una carta orgánica municipal actualizada, señalando que este instrumento es fundamental para garantizar una gestión eficiente, transparente y acorde a las necesidades de la ciudad. Albarracín aseguró que su candidatura busca recuperar la institucionalidad y devolver a La Paz una administración orientada al servicio ciudadano.

