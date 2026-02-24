Juan Carlos Angulo busca la alcaldía de Tiquipaya con un enfoque en servicios básicos y desarrollo productivo

En una nueva entrega de "Conociendo al Candidato", conversamos con Juan Carlos Angulo, el postulante por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), quien aspira a la silla municipal de Tiquipaya. Con 48 años de edad y una formación como ingeniero industrial, Angulo apuesta por su experiencia en gestión pública para resolver las deudas históricas del municipio.

Para el candidato, el problema de la basura y el saneamiento básico es crítico. Angulo propone abordar la crisis de los residuos sólidos no solo como un reto local, sino mediante una coordinación estratégica con las autoridades departamentales y nacionales.

"Tenemos la solución porque ya contamos con experiencia en gestión pública. Estamos aquí para trabajar por Tiquipaya", afirmó el candidato de NGP.

El plan de gobierno de Angulo se estructura en cuatro pilares fundamentales:

Salud y Educación: Se compromete a la construcción y equipamiento del Hospital de Segundo Nivel , además de la edificación y modernización de unidades educativas para mejorar la calidad de enseñanza.

Servicios Básicos: Concluir los proyectos de alcantarillado y agua potable que la población demanda desde hace años.

Desarrollo Agropecuario: Implementar sistemas de riego por aspersión y la construcción de nuevas represas en la zona alta de la cordillera para garantizar la seguridad alimentaria.

Seguridad y Producción: Su visión apunta a transformar a Tiquipaya en un municipio productivo y seguro bajo el respaldo de su capacidad técnica.

Más allá de la ingeniería, Angulo destacó el lado humano de su candidatura, señalando que sus pilares personales son Dios y la familia, extendiendo ese compromiso a cada hogar tiquipayeño. El candidato instó a la población a apoyar su proyecto para convertir estas propuestas en una realidad en el corto plazo.

