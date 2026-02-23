Sedes advierte presencia del Aedes aegypti y refuerza prevención en Cochabamba

Autoridades sanitarias confirmaron la presencia del Aedes aegypti en la región metropolitana y activaron una campaña de eliminación de criaderos.
Ante el aumento de casos y la presencia del mosquito transmisor en Cochabamba, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) brindó recomendaciones para prevenir el dengue, chikungunya y zika.
El técnico supervisor del programa de vectores del Sedes René Fernández, explicó que existen dos géneros de mosquitos: el Culex, conocido como zancudo común, y el Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, zika y la fiebre amarilla.
Fernández alertó que este último mosquito, que antes se concentraba en el trópico, ahora se encuentra en la ciudad y en la región metropolitana, desde Sacaba hasta Capinota.
Cinco recomendaciones clave
El Sedes recomienda:
Voltear y vaciar recipientes grandes como baldes y lavaderos.
Eliminar recipientes pequeños como vasos desechables, platos y botellas.
Tapar los turriles o depósitos donde se almacena agua.
Guardar las llantas bajo techo para evitar acumulación de agua.
Cepillar y cambiar el agua cada cinco días, especialmente en bebederos de animales.
Limpieza correcta de recipientes
Aclaró que la fumigación solo elimina mosquitos adultos y es una medida paliativa. “Si no eliminamos las larvas, el problema continúa”, señaló.
Las autoridades anunciaron el inicio de una campaña de eliminación de criaderos en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas Armadas, utilizando productos biológicos y trabajando en seis centros de salud del municipio.
