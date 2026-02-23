Sedes advierte presencia del Aedes aegypti y refuerza prevención en Cochabamba

Ante el aumento de casos y la presencia del mosquito transmisor en Cochabamba, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) brindó recomendaciones para prevenir el dengue, chikungunya y zika.

El técnico supervisor del programa de vectores del Sedes René Fernández, explicó que existen dos géneros de mosquitos: el Culex, conocido como zancudo común, y el Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, zika y la fiebre amarilla.

Detalló que el Culex se reproduce en aguas sucias, como charcos, la laguna Alalay y el río Rocha, principalmente en barrios cercanos a riberas. En cambio, el Aedes aegypti habita en agua limpia acumulada en turriles, baldes, llantas y otros recipientes.

Fernández alertó que este último mosquito, que antes se concentraba en el trópico, ahora se encuentra en la ciudad y en la región metropolitana, desde Sacaba hasta Capinota.

Explicó que el huevo del Aedes aegypti puede permanecer hasta un año adherido a las paredes de los recipientes secos y eclosiona recién cuando entra en contacto con el agua. El ciclo pasa por huevo, larva, pupa y finalmente mosquito adulto.

Cinco recomendaciones clave

El Sedes recomienda:

Voltear y vaciar recipientes grandes como baldes y lavaderos.

Eliminar recipientes pequeños como vasos desechables, platos y botellas.

Tapar los turriles o depósitos donde se almacena agua.

Guardar las llantas bajo techo para evitar acumulación de agua.

Cepillar y cambiar el agua cada cinco días, especialmente en bebederos de animales.

Limpieza correcta de recipientes

Por su parte, el técnico de vectores del Sedes, Natalio Hilari, explicó que la limpieza correcta consiste en preparar un litro de agua con cloro o lavandina y cepillar las paredes internas de los recipientes para eliminar los huevos adheridos.

Aclaró que la fumigación solo elimina mosquitos adultos y es una medida paliativa. “Si no eliminamos las larvas, el problema continúa”, señaló.

Las autoridades anunciaron el inicio de una campaña de eliminación de criaderos en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas Armadas, utilizando productos biológicos y trabajando en seis centros de salud del municipio.





