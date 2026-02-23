Cobertura de agua sube al 91% en Cochabamba, según Semapa

El gerente general del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa), Luis Prudencio, informó que la cobertura de agua potable en el municipio de Cochabamba alcanzó el 91% y que la inversión en los últimos años superó ampliamente a gestiones anteriores.

Cuestionó que algunos candidatos a la Alcaldía, que fueron parte del Concejo o del Ejecutivo municipal, desinformen sobre la situación del servicio.

Prudencio explicó que en anteriores gestiones se manejaba un presupuesto de alrededor de 190 millones de bolivianos. Sin embargo, desde 2021 se ejecutó una inversión de 635 millones de bolivianos, lo que representa un incremento del 233%, permitiendo mejorar la infraestructura y el servicio.

En cuanto a conexiones, detalló que se pasó de aproximadamente 5.000 conexiones de agua potable y alcantarillado en gestiones pasadas a 34.000 nuevas conexiones, beneficiando a miles de familias.

Sobre la renovación de redes, indicó que antes se ejecutaban entre 12 y 40 kilómetros, mientras que desde 2021 se realizaron más de 500 kilómetros de renovación de red de agua potable.

En cobertura, precisó que el Municipio pasó del 64% al 91%, aunque reconoció que aún existen sectores periféricos y barrios de reciente creación que no estaban contempladas en proyectos anteriores y que ahora requieren atención con tarifas solidarias.

El gerente de Semapa también dijo que antes solo existían cuatro sistemas de distribución de agua, pero desde 2021 se implementaron 12 nuevos sistemas, principalmente en la zona sur de la ciudad. Actualmente, Semapa trabaja con 42 comités de agua para fortalecer la distribución.

En la ciudad, la dotación de agua pasó de 13 horas diarias a 21 horas al día, mejorando la continuidad del servicio. Además, anunció proyectos de alcantarillado que permitirán ampliar la cobertura a 50.000 familias más y proyectó que para 2027 se alcanzará el 97% de cobertura, puntualizó.

Entre los proyectos en ejecución, mencionó Uspha Uspha, Pucara-Sivingani y Cobol K’asa Huasa. “Falta mucho por hacer, pero ya no es como en 2021.



